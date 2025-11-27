В ГД разработали поправки о полном запрете продажи вейпов

Ответственность за их оборот также предлагают ужесточить

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов о главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым заместителем думского комитета по контролю Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия") подготовили поправки о полном запрете продажи вейпов и ужесточении ответственности за их оборот. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гусева.

Изменения предусматривают полный запрет продажи, оборота и распространения электронных средств доставки никотина, в том числе жидкостей и устройств к ним, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение в потребление никотинсодержащей продукции несовершеннолетних, говорится в сообщении.

Документ передан в межфракционную рабочую группу по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей и в межфракционную рабочую группу по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

"Мы предложили всем рабочим группам рассмотреть поправки и пригласили депутатов разных фракций присоединиться к инициативе. Это вопрос безопасности детей и здоровья нации, и мы рассчитываем на межфракционную поддержку", - сказал Гусев. В свою очередь Нилов отметил важность того, чтобы "дискуссия велась максимально широко и профессионально".

По словам еще одного автора инициативы - председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой ("Справедливая Россия"), запрет вейпов - давно назревшая мера по защите жизни и здоровья россиян. "Есть ряд исследований, доказывающих их вред здоровью. При этом годами под видом модного гаджета и якобы безопасной альтернативы сигаретам людям, и особенно молодежи, навязывается настоящая никотиновая зависимость. Которая формируется в разы быстрее, чем при традиционном курению", - добавила она. Депутат считает, что решить проблему можно только полным запретом. Также необходимо усилить профилактику и доступные программы отказа от всех форм никотиновой зависимости, подчеркнула Лантратова.