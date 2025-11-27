ФСБ рассекретила документы о подготовке первого зарубежного визита Сталина

Согласно архивным данным, аэродром, куда глава государства прибыл самолетом 26 ноября 1943 года, охранялся оцеплением и зенитными установками

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ФСБ России к годовщине начала Тегеранской конференции лидеров Советского Союза, США и Великобритании, начавшейся 28 ноября 1943 года, впервые опубликовала рассекреченные документы Центрального архива ФСБ о подготовке этого первого зарубежного визита Иосифа Сталина.

К ноябрю 1943 года обстановка в иранской столице была спокойная. В августе 1943 года британская и советская контрразведка ликвидировала германскую агентуру в Тегеране. Британцам удалось арестовать последнего немецкого резидента в иранской столице оберштурмфюрера СС Франца Майера. На основании материалов британской и советской спецслужб иранское правительство арестовало членов прогермански ориентированных активистов партии "Меллиюн-Иран". 9 сентября 1943 года Иран объявил войну нацистской Германии.

Окончательное решение о проведении конференции в Тегеране было принято 8 ноября 1943 года. По указанию наркомов внутренних дел СССР Лаврентия Берия и госбезопасности Всеволода Меркулова в Тегеран выехала группа высокопоставленных руководителей советских органов госбезопасности во главе с заместителем наркома внутренних дел СССР генерал-полковником Аркадием Аполлоновым, начальником 2-го (контрразведывательного) управления НКГБ СССР комиссаром ГБ 3-го ранга Петром Федотовым и заместителем начальника 6-го (охрана правительства) управления НКГБ СССР комиссаром ГБ Дмитрием Шадриным, чтобы подготовить план обеспечения безопасности советской делегации. Для конспирации генерал Аполлонов фигурировал под фамилией Аркадьев, Федотов - Иванов, а Шадрин - Сидоров.

Размещение охраняемых лиц

Они за месяц внимательно ознакомились с городом, аэродромом, вокзалом, уличным движением, расположением дворцов шаха и правительственных зданий, английского и американского посольств.

Первым пунктом был выбор места размещения охраняемых лиц. Как отмечается в их рассекреченной докладной записке, вариантов было два: советское посольство и еще большая по площади дачная территория посольства в Зергенде в 14 км от Тегерана. Выбор пал на посольство, поскольку ни в одном здании на дачном участке не было отопления, а уже в октябре 1943 года в Зергенде по утрам были небольшие заморозки.

Для размещения главы советской делегации на территории посольства предлагались два варианта. Первый - двухэтажный особняк посла с автономным паровым отоплением и отдельным водоснабжением. Там предлагалось переоборудовать детскую в квартире посла под спальню, спальню - под кабинет, кабинет - под приемную, а гостиную и столовую освободить "от излишнего нагромождения мебели и украшений". Нижний этаж отводился для сопровождающих лиц. В качестве второго варианта предлагался служебный особняк посольства.

Для размещения других сопровождающих предлагалось использовать в том числе общежитие сотрудников посольства в бывшем здании гарема, где было 26 комнат. Недостающие кровати, столы, стулья и умывальники предлагалось арендовать в мебельных магазинах Тегерана, а постельные принадлежности привезти из Москвы.

При этом на время ремонта помещений и проведения конференции предлагалось на месяц освободить посольство от сотрудников - 43 семей из 126 человек, включая 45 детей, проживавших на территории посольства. Рабочие места сотрудников предлагалось временно перенести в здание советской школы и генконсульства рядом с посольством, в частности, в здании генконсульства "за счет уплотнения разместить советников посольства и связанных с ними работников, а также комендатуру посольства".

Благоустройство посольства

За месяц для конференции предлагалось благоустроить территорию посольства - спрямить четыре крутых поворота проходящей по парку посольства автодороги, проложив новую дорогу шириной 6 м и длиной 200, обновить и укатать парковые дороги и дорожки, прочистить парковые арыки, засеять пустоши в парке газонной травой райграс, способной через 10 дней при отсутствии мороза дать сплошной зеленый ковер, а также прочистить и наполнить свежей водой пять водных бассейнов в парке, провести ремонт южной части стены территории посольства, поставить дополнительное освещение в центральной части парка и вдоль ограждающей стены посольства.

Также в план были включены замена батарей и кабеля телефонной станции внутренней связи, решение вопроса стабильного энергоснабжения посольства, где, по рассказам сотрудников, случались перерывы в подаче электроэнергии от центральной тегеранской электростанции, замена 30% пришедшей частично в ветхость электроосветительной проводки в парке и некоторых жилых помещениях.

Водоснабжение

Одной из главных проблем стал вопрос водоснабжения посольства на конференции. Вода поступала в посольство через кяризы - подземные каналы, проводящие подпочвенную воду с предгорий в 12 км от города. Их общая длина до посольства была 20 км с 895 выходящими наружу колодцами, где каждый 20-30-й колодец был открыт для очистки воздуха в подземном канале.

28 колодцев на пути к посольству находились на территории частных домовладений. В докладной записке отмечалось, что в период ввода Красной армии в Иран "имели место случаи злоумышленной засыпки посольских колодцев, причем бросали туда всякую гадость". Тем самым водоснабжение оказалось наиболее уязвимым для диверсий.

В докладной записке говорилось, что английское посольство в Тегеране завозит трубы и намерено построить водопровод. Для советского посольства из-за сложности поставить охрану у каждого из колодцев предложили организовать ежедневный подвоз из горных источников, доставив две автоцистерны из Баку.

Охрана миссий

В меморандуме возглавлявшего на конференции охрану советской делегации замначальника 6-го управления НКГБ (правительственная охрана) Дмитрия Шадрина говорится, что аэродром, куда Сталин прибыл самолетом из Баку 26 ноября 1943 года, охранялся не только оцеплением, но и 6 зенитными установками. Поскольку президент США Франклин Рузвельт оставался ночевать в советском посольстве, в здании американцами выставлялось 10 круглосуточных постов и еще 5 постов около здания.

"Никаких недоразумений с чинами американской охраны не было", - написал Шадрин.

Американская делегация допускалась на территорию советского посольства через главные ворота посольства по пропускам с подписями и печатями начальников охраны советской и американской делегаций. Для английской делегации такой же порядок был для въезда через хозяйственные ворота посольства.

При выезде Сталина во дворец шаха посты советской выездной охраны выставлялись вокруг дворца и внутри дворца на всем пути от главного входа до кабинета шаха. Такой же порядок охраны был и при посещении Сталиным английского посольства.

Попал в отчет Шадрина и один из самых ярких моментов Тегеранской конференции - вручение в зале заседания посольства СССР 1 декабря 1943 года премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем Сталину от короля Англии меч для защитников Сталинграда. На церемонии вручения был выставлен почетный караул военнослужащих трех стран-участниц конференции, приглашены фотографы по особым пропуска и английский офицер вручил меч офицеру Красной армии.

Как пояснил ТАСС историк спецслужб Олег Матвеев, поездка Сталина для участия в Тегеранской конференции в ноябре 1943 года стала первым его зарубежным визитом в качестве руководителя Советского Союза. "Это событие стало беспрецедентным вызовом для НКВД и НКГБ СССР, поскольку ранее они не сталкивались с необходимостью обеспечения охраны и поддержания жизнедеятельности высшего руководителя во время его визитов за границу страны", - сказал он. 6 декабря 1943 года Сталин возвратился в Москву.