ФСБ: улицы Тегерана привели в ужас чекистов перед визитом Сталина в 1943 году

Внимание советских граждан привлекли хаотичное движение на уоицах и плохая работа регулировщиков

Редакция сайта ТАСС

© ФСБ РФ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Улицы Тегерана привели в ужас советских чекистов, приехавших организовывать меры безопасности во время визита Сталина на Тегеранскую конференцию 1943 года. Об этом свидетельствуют впервые опубликованные к годовщине Тегеранской конференции документы из Центрального архива ФСБ, имевшие гриф "Совершенно секретно".

"В Тегеране плохо организовано и регулируется уличное движение. По центральным улицам беспорядочно двигаются легковые и грузовые автомашины, мотоциклисты, велосипедисты, извозчики, тарантасы, арбы, караваны верблюдов, ослов, а иногда прогоняют и скот", - говорится в рассекреченной докладной записке начальника управления НКГБ СССР Петра Федотова и заместителя начальника 6-го (охрана правительства) управления НКГБ СССР Дмитрия Шадрина, прибывших за месяц до начала конференции в Тегеран, на имя наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берия и наркома госбезопасности СССР Всеволода Меркулова.

Они отмечали, что полицейские регулировщики плохо справляются со своими обязанностями, "либо вообще не обращают внимания на движение".

"Шофера, особенно военных английских и американских машин, не подчиняются указаниям регулировщиков даже из числа полицейских офицеров, которые в часы "пик" или проезда шаха выставляются на ответственных перекрестках. Мы ни разу не наблюдали, чтобы шофера-нарушителя остановили, предупредили или оштрафовали. Кое-где поставленные светофоры служат больше украшением тегеранских улиц, а не средством регулирования движения", - говорилось в докладной

Еще хуже, по их оценке, полиция или войска справляются со стихийными проявлениями толпы. В докладной они привели случай, когда 27 октября 1943 года на спортивных мероприятиях на тегеранском стадионе по случаю дня рождения шаха полицейские и солдаты с трудом справлялись с рвущейся на центральные трибуны толпой. А когда шах спустился с трибуны к полю для раздачи призов, тысячи людей, сбивая друг друга с ног, хлынули к центру поля, смяв построившихся спортсменов. В итоге только солдаты штыками начали оттеснять толпу.

В тот день сами чекисты, сидевшие на дипломатической трибуне, едва не были сметены толпой. Они изучили проезд через центр Тегерана британского министра иностранных дел Идена и самого шаха и пришли к выводу, что сопровождение кортежа мотоциклистами может усугубить ситуацию, поскольку еще больше привлекает внимание толп любопытствующих.

Итоги поездки

Дорога в семь километров через центр Тегерана от аэродрома, куда 26 ноября 1943 года из Баку прилетел самолет с советской делегацией во главе со Сталиным, до советского посольства в Тегеране стала самой сложной в организации охраны. Об этом говорится в рассекреченном меморандуме заместителя начальника 6-го Управления НКГБ СССР Дмитрия Шадрина "О работе по охране в г. Тегеране (Иран)" от 6 декабря 1943 г".

"Работа на трассе была особенно сложной. Сложность определялась тем, что в Тегеране, в том числе и на охраняемой трассе, расположено много магазинов, лотков, у которых собирается много народа, по улицам проходят большие караваны вьючных верблюдов, ишаков, много бродит нищих", - отчитался он.

Но к моменту приезда охраняемых лиц "улицы были приведены в порядок". Вся трасса была разбита на 10 участков, на каждый из которых начальником был назначен офицер 6-го управления НКГБ СССР. С повязками комендантской полиции на дороге стояли посты из 400 красноармейцев и сотрудников 131-го полка НКВД. Кроме того, на тротуарах, на перекрестках и у выходящих на трассу переулков было более 100 постов советской негласной охраны и 163 сотрудника оперативного состава в гражданском, а в переулках вблизи охраняемой трассы на случай необходимости находились резервные группы автоматчиков. Поскольку раций не было, для ориентировки о скором проезде кортежа советской делегации и перекрытия движения начальник охраны Дмитрий Шадрин (находился в Тегеране под фамилией Сидоров) проехал по спецтрассе на автомобиле с красными флажками. Так же было организовано и возвращение на аэродром от советского посольства после проведения конференции.