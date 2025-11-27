С 2026 года предлагают установить прогрессивную шкалу маткапитала

Инициатива, в частности, предполагает выплату в размере около 1,4 млн рублей на третьего ребенка

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о введении с 2026 года прогрессивной шкалы материнского капитала, предусматривающий выплату на третьего ребенка в размере около 1,4 млн рублей. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

По данным Соцфонда, максимальный размер капитала в 2025 году составляет свыше 900 тыс. рублей. Такую выплату могут получить те семьи, у которых второй ребенок, а также третий и последующие дети появились с 2020 года и раньше права на материнский капитал не возникало. Для семей с одним ребенком, рожденным с 2020 года, материнский капитал составляет свыше 690 тыс. рублей, при рождении второго ребенка в таком случае доплачивается еще свыше 200 тыс. рублей - то есть общий размер выплат составит также более 900 тыс. рублей. Более 690 тыс. рублей составляет материнский капитал для семей с тремя детьми, если право на материнский капитал у них раньше не возникало.

Законопроектом предлагается с 1 января 2026 года ввести прогрессивную шкалу материнского капитала и выплачивать более 900 тыс. рублей в случае рождения или усыновления второго ребенка, порядка 1,4 млн рублей - в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей.

"Накануне Дня матери мы вновь вносим наше давнее программное предложение о прогрессии материнского капитала. Практика показывает, что именно материнский капитал - самая эффективная демографическая мера", - сказал Миронов ТАСС.