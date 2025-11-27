В ОП предложили обеспечить всех многодетных социальным такси

Машины должны быть специально подготовлены, чтобы в них можно было установить несколько детских кресел, отметил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Все многодетные семьи, вне зависимости от условий проживания, должны иметь доступ к специальному социальному такси с достаточным числом мест для детей. Такое предложение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Перевозить ребенка до 12 лет можно только в детском кресле. Но во многие автомобили на заднее сиденье влезает не больше двух кресел, что недостаточно для многодетных семей.

"Если нужно перевозить трех и более детей, должны быть специальные машины. Я думаю, нужно организовать социальное такси для многодетных семей, которое может также работать с привлечением подрядчиков", - сказал Рыбальченко.

Он обратил внимание, что для такого такси нужны машины большей вместимости. "Те же самые минивэны, где таких кресел может быть много - не менее трех", - пояснил эксперт.

По мнению Рыбальченко, хотя бы в некоторых поездках многодетные семьи также должны иметь право на льготный тариф, субсидируемый государством. "Допустим, семья могла бы им воспользоваться несколько раз в месяц или, например, не более трех раз в неделю", - предложил он.