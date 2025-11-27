В ГД обсудили возможность введения скидок в такси для многодетных

В обычную машину невозможно установить три детских кресла, однако тариф для многодетных можно рассмотреть для минивэнов, считает первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы совместно с представителями агрегаторов такси прорабатывают возможность введения льготного тарифа для многодетных, а также механизмы, позволяющие уравнять стоимость поездок с ребенком и без. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"По большому счету, это дискриминация по возрасту, поэтому мы идем к тому, чтобы взрослая и детская поездки в такси стоили одинаково, а поездка многодетной семьи, даже если едет не вся семья, будет с некой скидкой. Эта скидка сейчас проговаривается - 15-20%. Пока точного размера нет, но вот мы в эту сторону идем", - сказала парламентарий.

По ее словам, в обычную машину такси просто невозможно установить три детских кресла, однако тариф для многодетных можно рассмотреть для минивэнов.

"Было бы логично добавить такую опцию, как заказ многодетного такси", - сказала Буцкая. По ее словам, в этом случае возможны разные варианты - либо это будет автомобиль только с бустерами, либо потребуется дополнительное время, чтобы водитель заехал за полноценными детскими креслами, либо предзаказ на определенное время, чтобы с утра водитель сразу мог поставить себе сразу три кресла.