Halk TV: стрелявшего в Иоанна Павла II увезли из города к приезду Льва XIV

По данным телеканала, полиция вывезла Мехмета Али Агджа из Изника под конвоем

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция заставила стрелявшего в Папу Римского Иоанна Павла II человека покинуть город Изник в преддверии визита Папы Римского Льва XIV. Об этом сообщил телеканал Halk TV.

По его информации, стрелявший в 1981 году в Иоанна Павла II гражданин Турции Мехмет Али Агджа приехал в Изник, чтобы присутствовать на прибытии в город Папы Римского Льва XIV.

"Прибытие в Изник Папы Римского - это экстраординарное событие. Я его здесь приветствую. Мы рады принять его здесь в качестве гостя", - приводит телеканал слова Агджи, который перед тем, как его задержала полиция, успел пообщаться с журналистами.

За день до прибытия Папы Римского в Изник, Агджа был вывезен из города под конвоем полиции, сообщает телеканал.

Мехмет Али Агджа, участник радикальной организации "Серые волки", в 1979 году застрелил главного редактора газеты Milliyet Абди Ипекчи и был приговорен за это к тюремному сроку, однако сумел сбежать и добрался до Ватикана, где в 1981 году совершил покушение на Папу Римского Иоанна Павла II, напоминает Halk TV. Преступник получил пожизненный срок в Италии, где отсидел 19 лет и был депортирован в Турцию после встречи с Иоанном Павлом II, который его простил. В Турции Агджа отсидел в тюрьме 10 лет и в январе был освобожден.

В четверг Папа Римский Лев XIV прибыл с визитом в столицу Турции Анкару, где у него проходят официальные встречи. Затем он побывает в Стамбуле. Одним из центральных событий визита будут торжества в Изнике, приуроченные к 1700-летию первого Вселенского собора в Никее (нынешний Изник). Кроме Турции, Лев XIV посетит Ливан.