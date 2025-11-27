В МВД работают над модернизацией системы фиксации нарушений ПДД

Прорабатывают вопрос об использовании высокотехнологичных решений при выполнении ресурсоемких процессов обработки информации, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. МВД РФ прорабатывает высокотехнологичные решения для обработки потока данных с камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее парламентарий в письме главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву сообщил о многочисленных обращениях граждан по поводу ошибочных штрафов с камер фотофиксации нарушений ПДД. По мнению депутата, это может быть связано с нехваткой кадров в подразделениях ГИБДД, отвечающих за обработку этих постановлений.

В ответе МВД говорится, что сейчас рассмотрение вопроса об увеличении штатной численности этих подразделений "представляется преждевременным".

"В настоящее время проводятся мероприятия по модернизации ведомственной системы министерства [сервиса на базе специального программного обеспечения "Паутина"], а также прорабатывается вопрос использования высокотехнологичных решений при выполнении ресурсоемких процессов обработки информации, получаемой от средств фиксации", - указано в ответе МВД за подписью первого замглавы ведомства Александра Горового.

Первый замминистра выразил признательность парламентарию "за внимание к решению проблем повышения безопасности дорожного движения".

Как сообщалось ранее, система "Паутина" используется с 2022 года как для фиксации нарушений ПДД, так и для поиска нарушителей и угнанных автомобилей, для чего также используются данные с дорожных камер.