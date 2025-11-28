В Приморском крае зафиксировали рост импорта иномарок

По этой причине таможни Владивостока и Уссурийска перешли на круглосуточный режим работы

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Таможни Владивостока и Уссурийска перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей физических лиц из-за резкого роста ввозимых иномарок. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

"С 27 ноября таможенники круглосуточно оформляют пассажирские таможенные декларации на транспортные средства для личного пользования. <…> С начала 2025 года таможни Приморского края фиксируют устойчивый рост ввозимых иномарок. За период с 1 по 26 ноября 2025 года Уссурийская таможня оформила 11,6 тыс. автомобилей, что в четыре раза превышает показатель аналогичного периода ноября 2024 года", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что такая мера позволит декларантам в любое время подать в таможенный орган документы на автомобили, а таможне - зарегистрировать большее количество деклараций.

Всего с начала года по состоянию на 26 ноября уссурийские таможенники выпустили 64,7 тыс.транспортных средств для личного пользования. Владивостокская таможня с начала года оформила порядка 311,5 тыс. автомобилей. С 1 по 26 ноября - 37,5 тыс., что на 37% больше, чем за 26 дней ноября 2024 года.