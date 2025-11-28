Трамп заявил, что Байден отказывается от его приглашения сыграть в гольф

Джо Байден "не хочет показываться", отметил президент США

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашал своего предшественника на посту главы государства Джо Байдена сыграть в гольф, но тот отказывается.

"Я бы хотел. Я приглашал его (Байдена - прим. ТАСС), но он не хочет показываться", - сказал Трамп во время общения с военнослужащими в режиме видеоконференции. Он добавил, что считает себя хорошим игроком в гольф.

В марте 2024 года занимавший тогда пост президента США Джо Байден предложил Трампу сыграть в гольф, пообещав дать своему политическому оппоненту фору в три удара, если тот сам будет носить сумку для клюшек. В июне 2024 года на дебатах кандидатов в президенты США Трамп и Байден поспорили, обсуждая свои достижения в этом виде спорта.

Трамп известен своей любовью к гольфу. В марте портал HuffPost сообщал, что досуг американского лидера на его полях для гольфа во Флориде уже обошелся американским налогоплательщикам более чем в $18 млн с момента его возвращения в Белый дом 20 января. Высокие расходы обусловлены большой площадью полей, к обеспечению охраны которых приходится привлекать суда Береговой охраны США, а также значительное число сотрудников силовых ведомств. Как указывало издание, в первый президентский срок затраты на обеспечение безопасности американского лидера во время игр в гольф обошлись США в $151,5 млн.