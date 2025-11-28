SuperJob: удаленка нужна работающим матерям больше материальной помощи

Самой актуальной потребностью для соискательниц оказался гибкий график

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Возможность работать в режиме гибкого графика сегодня нужна работающим матерям больше, чем материальная помощь. Это следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился среди 500 экономически активных трудоустроенных женщин, имеющих одного или нескольких детей дошкольного возраста из разных округов России.

"Каждой восьмой работающей маме очень не хватает возможности работать в режиме гибкого графика - сегодня это самая актуальная потребность (12% опрошенных). На втором месте с 11% голосов - финансовая поддержка: доплаты к заработку и матпомощь", - говорится в результатах исследования.

Возможность перейти на удаленку или работать в гибридном режиме (хотя бы иногда, например, во время болезни детей) крайне необходима каждой десятой. Еще 10% женщин были бы благодарны нанимателю за дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к госотпуску, уточнили аналитики.

Кроме того, 5% опрошенных хотели бы трудиться в режиме сокращенного рабочего дня. Еще 5% мечтают, чтобы их компании взяли на себя организацию досуга подрастающего поколения: праздников, мастер-классов, развлекательных мероприятий.

У 4% женщин запрос на более человечное отношение работодателей к их потребностям, например, проявление большего понимания при необходимости ухода на больничные с детьми. Подарков детям на Новый год хотели бы 3%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха - 2%, уточняется в результатах опроса.