Якутия и ДНР определят город, где установят мемориал проекта "Бастионы памяти"

Ожидается, что предложения будут сформированы в начале 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии и Донецкой Народной Республики определят город в ДНР, где установят мемориал в рамках проекта "Бастионы памяти". Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Северного форума в Якутске постоянный представитель Якутии при президенте РФ - первый зампред правительства республики Андрей Федотов.

"Я думаю, что в начале 2026 года какие-то предложения уже будут сформированы", - сообщил Федотов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. По его словам, сейчас власти Якутии и ДНР определяют город, где будет установлен мемориал. "И какой памятник, тоже думаем. Потому что "Бастионы памяти" сейчас - это обелиски в память погибших наших бойцов в Великой Отечественной войне. Но сейчас уже есть истории со специальной военной операцией, поэтому мы сейчас рассуждаем на эту тему", - подчеркнул он.

Историко-патриотический проект "Бастионы памяти" запущен Якутией в год 80-летия Великой Победы.

О форуме

В этом году Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) проходит 26-28 ноября в шестой раз в Якутске. Организаторами VI СФУР выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.