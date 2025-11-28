В Госдуме зафиксировали волну возвратов квартир после суда по делу Долиной

Из-за отсутствия в действующем законодательстве понятий "сделка под влиянием" и "продавец под влиянием" суд принимает решение по каждому делу "в меру своих возможностей"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила всплеск возврата квартир после начала судебного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной.

"Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она, действительно, началась после "дела Долиной". У нас хоть и не прецедентное право, но суды смотрят на коллег. К сожалению, начали повторять эту историю", - сказала она в эфире "Дума ТВ".

В действующем законодательстве не указаны понятия "сделка под влиянием", "продавец под влиянием" и признаки влияния мошенников, которые должны быть предъявлены суду, добавила Разворотнева. В связи с такими факторами суд принимает решение "в меру своих возможностей".

3 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной.