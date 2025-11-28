Минпросвещение: в Киргизии более 870 тыс. детей изучают русский язык в школах

Директор департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества ведомства Усман Рассуханов отметил, что открытие совместных российско-кыргызских школ расширит взаимодействие стран в этом направлении

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 870 тыс. детей в 260 школах Киргизии учат русский язык. Об этом ТАСС сообщил директор департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Минпросвещения России Усман Рассуханов.

"Между нашими странами активно развивается сотрудничество в сфере образования. В Кыргызстане в настоящее время работает больше всего педагогов международного гуманитарного проекта Минпросвещения России "Российский учитель за рубежом". На конец октября это 164 педагога, обучают более чем 21 тыс. кыргызских детей русскому языку и предметам на русском языке. В Кыргызстане русский язык имеет статус официального, на нем говорит более половины населения, а в 260 школах страны русскому языку обучаются свыше 870 тыс. детей", - сказал он.

По словам Рассуханова, такое количество заинтересованных в русском языке свидетельствует о востребованности российского образования в Киргизии, а также о крепости культурных связей между странами. Кроме того, открытие совместных российско-кыргызских школ расширит взаимодействие стран в этом направлении.

"Убежден, что такая практика имеет большие перспективы и поможет кыргызстанским школьникам получать качественное, востребованное образование и реализоваться в профессии на русском языке", - подытожил директор Департамента.