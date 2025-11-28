Россияне накормили пострадавших и спасателей на месте пожара в Гонконге

Живущие в Гонконге граждане России также собрали гуманитарную помощь, теплые вещи и одеяла для погорельцев

ГОНКОНГ, 28 ноября. /ТАСС/. Русское сообщество в Гонконге откликнулось на произошедшую в мегаполисе трагедию, когда мощный пожар уничтожил жилой комплекс из восьми высотных зданий и погибло не менее 94 человек. Как сообщает корреспондент ТАСС, российские соотечественники доставили на место пожара, а также в один из центров временного размещения пострадавших горячую еду, в том числе русский борщ.

"Когда все узнали о том, что произошло, живущие в Гонконге россияне стали выяснять, чем мы можем помочь. Наши друзья доставили в пункты временного размещения теплую одежду, одеяла - сейчас по ночам в Гонконге довольно прохладно. Я отправился в пункт сбора гуманитарной помощи, чтобы спросить, что нужно. Там сказали, что одежды уже достаточно - гонконгцы отозвались и привезли много теплых вещей. Но нужна горячая еда в том числе для пожарных - их на пожаре работают 800 человек, и после каждого захода в горящие здания для разбора завалов и поиска пострадавших, они возвращаются измотанными, им нужна горячая еда", - рассказал ТАСС россиянин Александр.

Александр Шпонько открыл в Гонконге русский ресторан Borsch Spot, он и его друг Олег Кравченко теперь отвозят в пункты, где поселили жителей сгоревшего комплекса, и пожарным горячие супы.

Территория вокруг комплекса, где произошел пожар, полностью закрыта и оцеплена. Запах гари чувствуется за несколько километров вокруг. Проход открыт только к пункту приема гуманитарной помощи. Вокруг стоят многочисленные машины с реанимационным оборудованием. Со стороны сгоревших зданий выходят группы пожарных-спасателей, снимая с себя шлемы и кислородное оборудование. К месту сбора помощи их провожает полицейский. Александр и Олег объясняют, что привезли борщ и гуляш для пожарных, а также, что это такое. "Спасибо вам, Россия", - говорит полицейский.

"Мы ценим ваши усилия"

Следующее место назначения - один из пунктов временного размещения жителей сгоревших высоток. На входе сотрудники иммиграционной службы опрашивают прибывших постояльцев - среди них есть и иностранцы, как правило, это домработницы с Филиппин или из Индонезии.

"Нас очень благодарили, что мы привезли именно супы", - рассказал Олег. "Местный руководитель волонтеров сказал, что мы как раз вовремя, поскольку скоро вечерний прием пищи для пожилых пострадавших, и суп для них - это как раз то, что нужно", - добавил он. "Нас спросили, кто мы и откуда, и были немножко удивлены, что и русское сообщество откликнулось на эту трагедию и привозит помощь", - отметил собеседник агентства.

Один из волонтеров, молодой человек, представившийся как Энди, рассказал ТАСС, что в этом центре размещены порядка 200 жителей пострадавшего комплекса, многие - пожилые люди, нередко одинокие. Молодые люди легче на подъем и разъехались по друзьям и знакомым. "Спасибо вам! Мы очень ценим все ваши усилия, ценим, что вы приехали сюда, помогли нам", - сказал Энди.

Пожар начался 26 ноября в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там живут около 4 тысяч человек. Данных о пострадавших при пожаре гражданах России пока не поступало. Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.

Тушение продолжается до сих пор, в зданиях остаются горящие очаги, поисково-спасательная операция продолжается уже третий день. Погибло не менее 94 человек. Среди погибших - один пожарный, еще 11 спасателей пострадали. Порядка 300 человек числятся пропавшими, но неизвестно, это только люди, которые остаются в зданиях, или и те, что разъехались, никого не предупредив. Как сообщили власти, точный подсчет будет произведен только после окончания поисково-спасательной операции.