Экспертиза исключила версию о вине тигра в уничтожении отары баранов в Приморье

Животные умерли из-за огнестрельных ранений и колотых ран

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Специалисты провели исследование туш баранов, обнаруженных на ферме в Надеждинском округе Приморского края, и выяснили, что смерть животных наступила в том числе из-за огнестрельных ранений и колотых ран, нанесенных острым предметом. Это исключает версию о нападении на животных амурского тигра, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов региона.

"В ходе исследования установлено, что смерть трех особей наступила в результате огнестрельных ранений, у двух баранов обнаружены колотые раны, нанесенные с использованием острого предмета. Еще у двух животных механических повреждений на теле не обнаружено, но внутренние органы были удалены владельцем до проведения исследования, поэтому причины смерти установить не удалось. Результаты патологоанатомического исследования позволяют с уверенностью исключить версию о гибели 37 животных в результате нападения амурского тигра", - говорится в сообщении.

Неполное вскрытие туш семи баранов проводилось в Центре диагностики болезней животных Института животноводства и ветеринарной медицины Приморского государственного аграрно-технологического университета. Дальнейшая проверка обстоятельств инцидента находится вне полномочий министерства, после оформления экспертного заключения материалы передадут в правоохранительные органы.

Во вторник в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение местного жителя о том, что ночью в загон для скота, расположенный в районе населенных пунктов Виневитино и Нежино, проник хищник, предположительно тигр. В результате инцидента погибло 37 баранов. Позднее на тушах обнаружили огнестрельные ранения.