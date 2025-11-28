В Кемерове суд разрешил возобновить работу ТРЦ "Байконур"

Торговый центр закрыли в феврале из-за нарушений правил пожарной безопасности

КЕМЕРОВО, 28 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова разрешил работу торгово-развлекательного центра "Байконур", закрытого в феврале 2025 года из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.

В феврале 2025 года в суд обратился прокурор Центрального района Кемерова с исковым заявлением к компании "Строитель". Надзорное ведомство просит устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые были выявлены ранее в ходе проверки. Суд принял обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации ТРЦ "Байконур" до устранения нарушений.

"Суд, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, изучив заявление ООО "Строитель" об отмене обеспечительных мер и представленные доказательства, установил, что оснований их применения в рамках гражданского дела по иску прокурора Центрального района г. Кемерово к ООО "Строитель" не имеется, поскольку все выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности устранены в полном объеме. В связи с чем 27 ноября 2025 года определением судьи обеспечительные меры в виде запрета ООО "Строитель" деятельности по эксплуатации ТРЦ "Байконур", принятые 3 февраля 2025 года, отменены", - говорится в сообщении.