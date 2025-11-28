В РФ высотные дома подготовлены к пожарам, аналогичным произошедшему в Гонконге

Для многоэтажек в России установлены серьезные требования, в том числе создание зон выживания с резервуарами воды, рассказал инженер пожарной безопасности, кандидат технических наук Александр Подгрушный

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство высотных домов в России осуществляется с учетом рисков возникновения крупных пожаров, в том числе аналогичных тому, который произошел в жилом комплексе в Гонконге. По последним данным, погибли 94 человека. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя общественного совета при МЧС России, инженер пожарной безопасности, кандидат технических наук Александр Подгрушный.

"В РФ для высотных зданий большие требования. Так, через каждые 10 этажей находится зона выживания. Пределы стойкости окружающих стен и перегородок рассчитаны всего на 6 часов. Там находятся средства защиты и 3 тонны воды в резервуаре. Так что люди, спускающиеся в безопасную зону, могут там остаться, пока пожарные подразделения выполняют свои задачи", - рассказал он.

Кроме того, по словам Подгрушного, в России при строительстве высотных домов предусматриваются и другие меры защиты: это и особый режим работы лифтов, дымоудаление, вентиляторы большой производительности. Это позволяет выходящему воздуху под давлением запирать пожар на этаже.

Также при строительстве высотных домов используются негорючие материалы с большой огнестойкостью. "В России более-менее все продумано в этом вопросе", - подытожил Подгрушный.

Пожар в Гонконге начался 26 ноября в жилом комплексе восьми высотных домов Wang Fuk Court. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, в которых проживали около 4 тыс. человек. Информация о пострадавших в результате ЧП россиянах не поступала.