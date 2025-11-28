В Красноярском крае лесопереработчик загрязнил землю отходами на 134 млн рублей

Содержание вредных веществ в почве превышено втрое

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Компания-лесоперерабочик "Енисей-Лянму" загрязнила более 26 тыс. кв. метров земли отходами в Енисейском районе Краснодарского края. Содержание вредных веществ в почве превышено втрое, нанесен ущерб в 134 млн рублей, сообщает прокуратура Красноярского края.

"Прокурорская проверка в п. Абалаково Енисейского района показала, что предприятие по ООО "Енисей-Лянму", специализирующееся на переработке древесины, годами игнорировало законные требования по обращению с отходами производства. <…> Специалисты лаборатории подтвердили: в пробах грунта содержание вредных веществ превышено более чем в три раза. Размер вреда почвам составил 134 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в орган следствия, в результате возбуждено уголовное дело о загрязнении почв (ч. 1 ст. 254 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вместо организации сбора, накопления и утилизации древесной стружки и опилок руководство предприятия складировало их на открытой производственной территории арендованного земельного участка. "Когда места на участке не хватило, отходы начали сваливать за его пределами, прямо на грунт. В итоге загрязнена земля на площади свыше 26 тыс. кв. м, и почва превратилась в токсичный полигон. Сейчас производственная площадка заброшена, предприятие прекратило свою деятельность", - добавили в ведомстве.