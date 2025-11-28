В Мурманской области движение по участку трассы "Кола" закрыли из-за непогоды

На участке дороги и на подъезде к селу Териберка сильные осадки и порывистый ветер

МУРМАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Проезд по участку дороги "Кола" в Мурманской области временно ограничен из-за осадков и ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

"С 02:20 (мск) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го по 136+570 км и автоподъезд к селу Териберка с 0-го по 38+260 км в связи с плохими погодными условиями (наличие осадков и порывистого ветра)", - говорится в сообщении.