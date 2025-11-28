Минпросвещения назвало популярные у абитуриентов специальности СПО 2025 года

Наибольшее число абитуриентов выбрали направления, связанные с программированием, промышленным производством, строительством, медициной и преподаванием

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Программирование и IT-технологии", "Машиностроение и промышленное производство", "Строительство и архитектура" вошли в список самых популярных у абитуриентов колледжей специальностей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Популярными направлениями подготовки среди абитуриентов стали технические специальности, такие как "Программирование и IT-технологии", "Машиностроение и промышленное производство", "Строительство и архитектура", а также профессии медицинского работника, преподавателя начальных классов. Кроме того, большим спросом пользуется сфера туризма и гостиничного бизнеса", - говорится в сообщении.

По предварительным итогам приемной кампании 2025 года, в колледжи в регионах России уже зачислены около 1 млн 300 тысяч человек. Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году увеличилось на 68 тыс. и составило 850 тыс., отметили в пресс-службе.

"Президент России Владимир Путин поставил задачу - до 2028 года подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий для различных отраслей промышленности. Сегодня мы наблюдаем рекордный интерес выпускников школ к системе среднего профессионального образования. Ребята обращают внимание на увеличение спроса среди работодателей на квалифицированных специалистов. Отрадно, что школьники осознают значимость инженеров, строителей, медицинских работников, учителей, специалистов в аграрном секторе и других профессионалов, благодаря которым наша страна успешно развивается", - приводятся слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.