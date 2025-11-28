Эксперт Зинченко назвала бесчеловечным включение детей в базу "Миротворца"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Практика включения имен и личных данных детей в украинский реестр "Миротворец" является бесчеловечной. Об этом ТАСС сообщила директор программы "Детские деревни SOS" в Луганской Народной Республике, мать участника специальной военной операции Ирина Зинченко.

"Тема детства должна быть отделена от всех других политических вопросов войны, мира, выгод каких-то политических. Дело в том, что детство - это сама сфера, которая требует постоянной защиты и внимания. Спекулировать темой детей, тем более включать в какие-либо списки, в которых ребенок может пострадать от того, что его имя там, - это противочеловечно", - отметила она.

Зинченко подчеркнула, что сайт "Миротворец" специально создан для запугивания граждан России и всех противников киевского режима.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.