На Северо-Западе РФ в конце ноября ожидаются резкие погодные контрасты

Наиболее суровые зимние условия ожидаются на севере

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Конец ноября принес в северо-западные регионы России резкие погодные контрасты. В последнюю пятницу ноября на территории от заполярных широт до берегов Балтики наблюдается сложное сочетание осадков, колебаний температуры и порывистого ветра, что создало непростые условия для жителей и транспортной инфраструктуры, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

Наиболее суровые зимние условия ожидаются на севере. В Республике Коми на юге и в центральных районах прогнозируется сильный снегопад, временами с ухудшением видимости до 500 метров, в отдельных районах ожидаются гололед в сочетании с ветром до 7-12 м/с. На севере республики ночью столбики термометров опустятся до отметки 28 градусов мороза, днем будет 9-14 градусов ниже нуля. На юге Коми ночью будет 3-8 градусов мороза, днем возможно потепление до плюс 2 градусов. В Ненецком автономном округе погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, прогнозируется метель. Ветер южный достигнет 8-13 м/с, местами с порывами до 22 м/с. Температура составит 10-15 градусов мороза, на западе округа - от нуля до минус 5, ночью на востоке округа ожидается 20-25 градусов ниже нуля.

Несколько регионов столкнутся с риском гололедицы и осадками смешанного типа: Вологодская область в ночь на пятницу попадет в зону теплого фронта, пройдет умеренный снег, местами ожидается гололед. Днем потеплеет до нуля - плюс 1 градуса. В Архангельской области в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки. В отдельных районах прогнозируются гололед и налипание мокрого снега. Температура ночью составит 4-9 градусов мороза, при прояснениях до минус 14; днем - от нуля до минус 5 градусов. В Мурманской области временами пройдет мокрый снег, сохранится сильный порывистый ветер, который на побережье Кольского полуострова достигнет 23 м/с, в Баренцевом море - до 20 м/ с. Температура воздуха постепенно повысится - от минус 2 до плюс 3 градусов. На дорогах гололедица.

Часть регионов округа окажутся в зоне относительно мягкой, но неустойчивой погоды. В Карелии 28 ноября будет облачно. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки: ночью в виде снега, а днем - в виде мокрого снега и дождя. На дорогах ожидается гололедица. Ветер достигнет 6-11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/ с. Температура ночью составит 2-7 градусов мороза, местами до минус 11 градусов. Днем столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов.

В Псковской области также ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Аналогичная ситуация ожидается в Новгородской области, которая окажется в тыловой части циклона. В течение суток местами пройдут небольшие осадки - ночью в виде мокрого снега и снега, днем преимущественно дождь. Ветер юго-западной четверти усилится в дневные часы до 6-11 м/с. Температурный фон ночью прогнозируется в пределах нуля - минус 5 градусов, днем температура воздуха может повысится до плюс 3 градусов. На дорогах сохранится вероятность образования гололедицы. В Великом Новгороде в ночные часы ожидается минус 1-3 градуса, без существенных осадков, а днем потеплеет до плюс 2 градусов, пройдет небольшой дождь.

Наиболее теплая и спокойная погода ожидается в Калининградской области. Синоптики прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, южный скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью по области составит минус 3 - плюс 2 градуса, днем потеплеет до нуля - плюс 4 градусов. На дорогах местами ожидается гололедица. В Калининграде ночная температура в районе нуля градусов сменится дневной около плюс 2 градусов, осадков не ожидается.