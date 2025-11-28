"Мобилити": 75% владельцев личных самокатов признались в нарушениях ПДД

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Три четверти владельцев личных самокатов признались в нарушениях правил дорожного движения (ПДД), тогда как среди пользователей арендных устройств - только 39%. Об этом говорится в результатах опроса портала "Мобилити", которое есть в распоряжении ТАСС.

При этом 97,9% респондентов отметили, что знают ПДД. А более половины (53,8%) рассказали, что купили личный самокат, чтобы обойти правила кикшеринговых сервисов.

Более 63% пользователей используют самокат регулярно и воспринимают его как транспорт. Среди них 83,2% арендуют самокат для поездок по делам, например, на работу или учебу. Почти каждый второй респондент (43,4%) применяет самокат как "транспорт последней мили" - для коротких перемещений до метро, остановки или дома, еще 43,1% отмечают, что используют его вместо другого транспорта.

Наличие инфраструктуры напрямую влияет на сценарии поездок: большинство катаются по тротуарам (34,5%) или где придется (28,5%), а не по велодорожкам. При этом 82% опрошенных чувствуют себя в безопасности именно на велодорожках и велополосах, но лишь треть действительно имеют возможность ими пользоваться. Также отмечается, что 91% участников опроса заявили, что стали бы ездить чаще, если бы на улицах было больше выделенных дорожек и полос, подчеркивают эксперты.

Согласно исследованию, основными пользователями самокатов являются мужчины (85,4%). При этом в 70% случаях это молодые люди в возрасте 18-24 лет, по 14,5% и 14,3% приходится на возраст 25-34 года и 35-54 года соответственно.

В опросе приняли участие 4 тыс. человек. Исследование проведено в октябре 2025 года.