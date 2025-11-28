Эксперт Зверев рассказал, можно ли замораживать икру к Новому году

Продукт имеет короткий срок хранения, а при неправильной заморозке его качество испортится, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Заморозка весовой красной икры в домашних условиях испортит ее качество, рассказал ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Весовая красная икра имеет короткий срок хранения, а при неправильной заморозке - а другой в домашнем холодильнике не будет - качество продукта испортится", - сказал Зверев.

По его словам, как альтернативный вариант можно рассмотреть покупку уже замороженной икры, которую можно найти в специализированных рыбных магазинах и в сетевой рознице. "Эта продукция заморожена при соблюдении всех необходимых условий, включая технологию быстрой (шоковой) заморозки и упаковку в герметичную тару. При правильном хранении и разморозке такая икра не теряет вкус и пользу", - пояснил он.

Зверев отметил, что также можно приобрести икру в пластиковой герметичной таре или жестяной банке, которые можно хранить в морозильнике.

Ранее президент ассоциации призвал россиян не поддаваться на провокации и спекуляции о сильном росте цен на икру к Новому году и не искать в сомнительных тематических группах мессенджеров "дешевую красную икру". "В этом году путина удачнее, икры достаточно, и предпосылок для резкого скачка цен к Новому году мы не видим. Отпускные цены продолжают снижаться", - сказал он ТАСС.

По данным ВАРПЭ, в 2025 году объем добычи тихоокеанских лососей оказался более чем на 40% выше прошлогоднего антирекорда: добыто около 336 тыс. тонн. Объем выпуска красной икры (сырье, а не соленая икра) там оценили в 21 тыс. тонн.