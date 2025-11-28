Дед Мороз получил около 4,9 млн писем с момента открытия своей почты

Примерно треть обращений присылают взрослые, сообщил главный волшебник страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 4,9 млн писем получил российский Дед Мороз с момента открытия своей почты в старинном Великом Устюге Вологодской области. Примерно треть писем присылают взрослые, сообщил ТАСС главный волшебник страны.

"Всего на 1 ноября с момента открытия волшебной почты в Великом Устюге мне поступило около 4 млн 900 тыс. писем. Как правило, количество писем начинает расти с октября, в ноябре приходит уже до 5 тыс. писем в день, а с середины декабря в день прилетает 8-10 тыс. писем. Пишут часто из школ и детских садов. Меня поздравляют с праздниками, ребята и взрослые приглашают в гости. Примерно треть писем приходит от взрослых. Пишут люди всех возрастов, как правило, профессии свои не указывают", - сообщил ТАСС Дед Мороз.

По информации вотчины волшебника, в этом году стартовал федеральный проект "Письмо Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга": в 100 городах страны появятся фирменные почтовые ящики, через которые дети и взрослые могут отправить письмо напрямую в Великий Устюг. Первые ящики уже появились, скоро к проекту присоединятся новые партнеры.

Конверт и марки не нужны, можно скачать шаблон письма на цифровой платформе или получить бесплатную открытку у почтового ящика. Они будут работать до 15 января.