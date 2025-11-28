Пухов: число дронов ВСУ в Энергодаре снизилось во время режима тишины около ЗАЭС

Во время режима тишины также практически не было артобстрелов, отметил глава Энергодара

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Количество попыток пролета украинских дронов на территорию Энергодара заметно снизилось во время действия локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС, который был введен для ремонта поврежденных линий внешнего энергоснабжения. Об этом ТАСС заявил мэр города-спутника Максим Пухов.

Режим тишины для обеих сторон с целью восстановления высоковольтных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС был введен 18 октября. Согласовать условия удалось при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). О завершении локального прекращения огня ТАСС на станции сообщили 11 ноября после ввода обеих линий в строй. В этот день ВСУ возобновили обстрелы береговой линии Энергодара.

"Да, во время режима тишины мы увидели заметное снижение количества попыток пролета беспилотников на территорию города. И практически не было артобстрелов, по крайней мере, вблизи города. <…> Это было явно видно. После завершения режима тишины это все возобновилось", - сообщил Пухов.

При этом он уточнил, что в районах, прилегающих к территории Энергодара, дроны-камикадзе ВСУ фиксировали, но в жилых кварталах города "попыток проникновения с использованием дронов-камикадзе не было".

Ранее глава Энергодара рассказал ТАСС, что локальный режим прекращения огня действовал в радиусе 1,5 км от места, где специалисты ремонтировали поврежденные ЛЭП Запорожской АЭС.

8 ноября на ЗАЭС заявили, что специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС по двум высоковольтным линиям - "Днепровской" и "Ферросплавной-1", что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. "Днепровская" была отключена на протяжении 30 дней после ударов ВСУ, ее восстановили и подключили 23 октября. Вторая линия - "Ферросплавная-1" - не функционировала с 7 мая.