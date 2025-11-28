Центр знаний "Машук" расширит территорию за счет строительства шатра

Погода в Пятигорске позволит порядка 10 месяцев в году работать в такой аудитории

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Шатер появится на территории центра знаний "Машук" в Пятигорске, это позволит увеличить площади для проведения образовательных программ и интерактивов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра, заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков на площадке Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Ставропольский край передал нам участок земельный, который находится рядом с нашим центром. <...> Этот участок мы хотим использовать по примеру наших коллег из "Сенежа" и "Тавриды", применив технологии быстровозводимых конструкций. Поэтому, я думаю, в следующем году появится большая аудитория в виде шатра", - сказал Сериков.

Он обратил внимание, что погода в Пятигорске позволит порядка 10 месяцев в году работать в такой аудитории.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более семи тысяч человек из России и еще примерно 70 стран мира.

