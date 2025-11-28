Главврач Новикова: психологическая реабилитация военных занимает от полугода

Для лечения психиатрических заболеваний у бойцов СВО используется комплексный подход, сочетающий в себе медикаментозные методы и психотерапию, отметила главврач психоневрологического диспансера Белгородской области

БЕЛГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Минимум полгода требуется военнослужащим, участвовавшим в спецоперации, чтобы избавиться от расстройств, срок реабилитации зависит от полученных физических и психоэмоциональных травм. Об этом ТАСС сообщила главврач психоневрологического диспансера Белгородской области Ольга Новикова.

"В среднем бойцу СВО необходимо от полугода и более времени, чтобы полностью пройти курс реабилитации и избавиться от психиатрического расстройства. В зависимости от поставленного диагноза у бойцов СВО проявляется агрессия, апатия, нарушения сна, приступы паники и фобии", - рассказала собеседница агентства, добавив, что срок реабилитации зависит от полученных физических и психоэмоциональных травм.

По словам Новиковой, для лечения психиатрических заболеваний у бойцов СВО используется комплексный подход, сочетающий в себе медикаментозные методы и психотерапию. Отмечается, что никто из обратившихся в психоневрологический диспансер военнослужащих не прекращал лечение. При этом если у бойцов возникают трудности, медперсонал проводит с ними психотерапевтические, мотивирующие беседы.