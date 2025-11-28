В Новосибирске выделили на уборку снега дополнительно 70 млн рублей

В ноябре в регионе выпала двухмесячная норма осадков

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Дополнительные средства в сумме 70 млн рублей для уборки снега и наледи выделили власти Новосибирска на фоне продолжающихся обильных снегопадов. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре мэрии города.

"Начало зимы было довольно сложным, превышены статистические нормы, которые для ноября были среднегодовыми. Это потребовало дополнительных ресурсов, в первую очередь, для уборки и вывоза снега. Принято решение о выделении дополнительных лимитов на механизированную очистку, привлечение техники для вывоза снега, создание дополнительных запасов ГСМ для резерва и работы в усиленном режиме", - цитирует пресс-центр начальника дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александра Стефанова.

В пресс-центре со ссылкой на данные гидрометцентра уточнили, что в ноябре в регионе выпала двухмесячная норма осадков. Сейчас работы по уборке снега во всех районах города ведут в две смены.

В Новосибирской области последние недели продолжаются обильные снегопады и температурные "качели", что приводит как к появлению наледи, так и к образованию труднопреодолимой "снежной каши". В результате дороги города почти ежедневно сковывают заторы, загруженность дорожной сети неоднократно достигала 10 баллов по оценкам специализированных сервисов. Осадки в начале недели стали причиной того, что до мест обучения не смогли добраться больше 700 детей в восьми районах региона. Подвоз до школ был отменен из-за состояния автодорог.