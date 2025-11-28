В Белгородской области каналы оповещения об атаках БПЛА перевели в Мax

Губернатор региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям зарегистрироваться в мессенджере для получения оперативной информации

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Каналы, оповещающие об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, перевели в мессенджер Мax. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Предлагаю максимально перестраховаться и зарегистрироваться в мессенджере Мax, мы туда перевели все каналы информирования, которые есть в Telegram, и будем дублировать [информацию об атаках БПЛА] и в Мax", - написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал, что через мессенджер можно вызвать скорую помощь в приграничье.