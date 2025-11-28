В Москве камеры фиксируют снижение случаев непристегивания ремнями безопасности

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что система помогла дисциплинировать водителей соблюдать правила дорожного движения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Камеры в Москве с начала года зафиксировали снижение на 55% случаев непристегивания ремнями безопасности. Как сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов, система видеофиксации данного нарушения мотивирует водителей соблюдать ПДД.

"Мы продолжаем делать движение в городе безопаснее. В этом помогают более 600 камер Центра организации дорожного движения, которые выявляют водителей с непристегнутыми ремнями безопасности. Всего с начала года они зафиксировали свыше 1,5 млн таких нарушений, что на 55% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Ликсутов.

По его словам, система помогла дисциплинировать водителей соблюдать правила дорожного движения. Штраф за езду без ремня безопасности составляет 1,5 тыс. рублей.

"Почему пристегиваться - это важно: при столкновении автомобилист в машине по инерции перемещается вперед. В этом случае ремень безопасности выполняет две функции: удерживает водителя на месте и распределяет силу удара по более прочным частям тела", - отметил Ликсутов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 50% случаев ДТП ремень спасает людей на переднем сиденье, на 25% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади. Разговоры по телефону повышают риск попасть в ДТП в четыре раза, а если водитель читает или пишет сообщение, то в 20 раз.