"Кион музыка" назвал топ-10 самых прослушиваемых песен про мам

Первое место занял трек "Сегодня к маме я приехала домой" группы "Краски"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Песня "Сегодня к маме я приехала домой" группы "Краски" стала самой популярной песней, посвященной матери. В топ также вошли работы Марины Девятовой, Игоря Бурнышева (Burito), Елизаветы Иванцив (Елки), Мари Краймбрери и Стаса Михайлова, говорится в исследовании сервиса "Кион музыка", который есть в распоряжении ТАСС.

"У "Сегодня к маме я приехала домой" группы "Краски" больше всего прослушиваний в категории. Серебро отошло исполнителю Burito с композицией "Мама". У фолк-певицы Марины Девятовой и песни "Ах, мамочка!" третье место. За ними - дуэт Мари Краймбрери и Елки, записавший трогательный сингл "Спасибо за все, мам". В топ-5 вошел трек "Мама" от Стаса Михайлова" - говорится в сообщении.

Шестое место досталось Олегу Газманову с композицией "Мама". Советская и российская народная певица Валентина Толкунова и "Поговори со мною, мама" заняла седьмую строчку. На восьмой и девятой позиции - "Мне мама тихо говорила" Филиппа Киркорова и "Мама" Юрия Шатунова. Замыкает десятку лидеров рэпер Василий Вакуленко (Баста) с треком "Мама".

Среди песен для детей первенство у композиции "Мама - первое слово" исполнителя "Александра и детские песни". "Песенка мамонтенка" Клары Румяновой на втором месте. Бронза - у Лены Степановой и Ансамбля песни и пляски имени Владимира Локтева с композицией "Мама".