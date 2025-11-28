Спортсмены из Дагестана впервые примут участие в Кубке Сибири по сноукайтингу

Соревнования пройдут с 3 по 8 декабря в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Спортсмены из Республики Дагестан впервые примут участие в Кубке Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу, который пройдет с 3 по 8 декабря в Новосибирске. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил президент федерации парусного спорта Новосибирской области Владимир Коваленко.

"К нам впервые в жизни едет Дагестан. Несмотря на то, что у них нет зимы, они будут пробовать себя в этой дисциплине. Мы заключили соглашение между Новосибирском и Дагестаном о том, что они будут помогать нашей сборной спортсменов развиваться, а мы пригласили их на Кубок Сибири. Знаковое событие для нас", - отметил Коваленко в пресс-центре ТАСС.

Двукратная чемпионка мира по сноукайтингу Людмила Полякова в рамках пресс-конференции добавила, что в этом году Кубок Сибири соберет порядка 100 участников. "География Кубка Сибири обширна - от Красноярска до Мурманска, в этом году ожидаем также спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Самары, Уральского региона. Участников планируется около 100 человек, включая профессионалов и любителей", - уточнила она.