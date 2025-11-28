Кинопарк "Москино" обеспечили энергоснабжением с резервом

Мощность обеспечит электроснабжением декорации "Современная Москва", музей техники В. Задорожного и два открытых павильона военной техники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной энергомощностью кинопарк "Москино" в Новой Москве. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан. Провели мероприятия по обеспечению электроэнергией новых объектов кинопарка "Москино". Ему дополнительно выдадут более 2 МВт мощности", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что с начала строительства кинопарка "Москино" для его электроснабжения энергетиками выдано почти 6 МВт мощности. "Ранее были построены пять блочных двухтрансформаторных подстанций и обустроено свыше 10 км кабельных линий. На втором этапе энергетики дополнительно смонтировали распределительный пункт и проложили 1,2 км коммуникаций. Выданная мощность обеспечит электроснабжением декорации "Современная Москва", музей техники В. Задорожного и два открытых павильона военной техники", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что кинопарк "Москино" обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.