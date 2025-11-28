ФОМ: Путину доверяют 76% опрошенных россиян

Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 76%, 77% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 21 по 23 ноября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 76% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (77% - плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (плюс 6 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (плюс 3 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 40% (плюс 1 п.п.), КПРФ - 8% (без изменений), ЛДПР - 10% (плюс 1 п.п.), "Справедливой России" - 4% (плюс 1 п.п.), "Новых людей" - 4% (без изменений).