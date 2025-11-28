В Рязанской области будут наказывать за неисполнение решений комиссий ПДН

Штрафы начнут действовать с 1 января 2026 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Рязанской областной думы поддержали инициативу региональной прокуратуры о введении административной ответственности за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних. Штрафы начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По законодательной инициативе прокурора области в регионе установлена административная ответственность за неисполнение постановлений комиссий по делам несовершеннолетних. <…> Необходимость введения административной ответственности обусловлена отсутствием механизма принудительного исполнения постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, что влияет на эффективность деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отдельных муниципалитетах и в целом по области, а также негативно отражается на социализации и ресоциализации семей с детьми, соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, сохранении их жизни и здоровья", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что с 1 января 2026 года уклоняющимся от исполнения постановлений комиссий должностным лицам региональных исполнительных органов и органов местного самоуправления, входящих в систему органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также подведомственных им учреждений, грозит административное наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, юридическим лицам - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.