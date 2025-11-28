"Ъ": в России могут запустить эксперимент по целевому набору мигрантов

Это система может быть основана на реестровой модели, когда иностранные работники будут проходить необходимую проверку дома и приезжать в РФ к конкретным работодателям

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект по целевому набору иностранных работников могут запустить в РФ с 2027 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы.

Система набора мигрантов может быть основана на реестровой модели: иностранные работники будут проходить необходимую проверку дома и приезжать в РФ к конкретным работодателям. Как пишет издание, в МВД считают, что смогут перевести на новую модель существенную часть мигрантов.

МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны будут до 1 мая 2026 года подготовить проект закона, описывающего принципы организации такого набора для иностранных работников. Позже МВД и Минцифры запустят информационную систему и мобильное приложение для целевого набора мигрантов. Ведомства также создадут механизм определения отраслей экономики, где больше всего требуются работники из-за рубежа.