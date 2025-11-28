ННГУ им. Лобачевского проведет Международную олимпиаду по русскому языку

Она направлена на привлечение иностранных граждан и проживающих за рубежом соотечественников к получению образования в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Восьмая Международная олимпиада по русскому языку как иностранному "Лобачевский/RU" начнется с 1 декабря. Она направлена на повышение интереса к изучению языка, привлечение иностранных граждан и проживающих за рубежом соотечественников к получению образования в России, выявление коммуникативных компетенций обучающихся, сообщили в пресс-службе Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского.

"В прошлом году регистрацию в качестве участников прошли 1 019 иностранных граждан из 88 стран мира. В топ-10 стран по количеству участников вошли Узбекистан, Туркменистан, Китай, Нигерия, Таджикистан, Турция, Египет, Кыргызстан, Алжир и Сирия. 65 человек стали призерами и победителями Олимпиады 2025 года. Из них 21 стали студентами ННГУ им. Лобачевского на бесплатной основе по программам магистратуры", - говорится в сообщении.

Принять участие в Олимпиаде смогут иностранные граждане и лица без гражданства старше 14 лет. Иностранные граждане зарубежных стран, где русский язык имеет статус государственного (официального) языка, к участию не допускаются.

Олимпиада "Лобачевский/RU" пройдет дистанционно в три этапа с 1 декабря 2025 года по 27 марта 2026 года. Победители и призеры олимпиады получат право на бесплатное обучение по программам магистратуры в России по линии межправительственной квоты.

Ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов подчеркнул важность проведения олимпиады как для иностранных граждан, так и для всей системы образования. "Это важный проект, позволяющий привлекать в российские университеты мотивированных на обучение студентов из других стран. За это время интерес к участию в олимпиаде неуклонно вырос. Она стала визитной карточкой не только ННГУ, но Нижегородской области, внося свой вклад в развитие международных связей регионов нашей страны. Надеемся, победители в очередной раз станут студентами российских вузов и в том числе Университета Лобачевского", - сказал он.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского проводит Международную олимпиаду с 2018 года. С 2020 года олимпиада проводится в дистанционном формате.