В Якутии создадут штаб по внедрению искусственного интеллекта

Глава региона Айсен Николаев отметил, что ИИ является важным инструментом для конкурентоспособности

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Штаб по внедрению искусственного интеллекта в различные сферы работы властей будет создан в Якутии, сообщил в ходе пленарной сессии федерального форума "Цифровой алмаз" глава Якутии Айсен Николаев.

"У нас масса разных проблем, самых разных административных барьеров, косности мышления, об этом тоже надо говорить. Но уверен, что общими усилиями мы это все "сломаем". Сделаем в следующем году, точнее, может быть, даже в этом году в республике будет создан в рамках исполнения поручения президента штаб по внедрению искусственного интеллекта в различные сферы нашей работы. Я его сам лично возглавлю", - сказал Николаев.

По его мнению, цифровые технологии для таких регионов, как Якутия с ее сложными условиями, позволяют наравне конкурировать с другими субъектами. "[Искусственный интеллект] - очень важный инструмент для конкурентоспособности, перехода на беспилотные технологии, роботизации, чтобы максимализировать те возможности, которые у нас есть, и минимизировать те, скажем так, негативные факторы, которые у нас тоже объективно будут сохраняться", - отметил он. Николаев напомнил, что в Якутии, несмотря на отсутствие оптоволокна на значительной части республики, жители активно пользуются интернетом, отмечается высокая доля безналичного расчета, активно развиваются креативная экономика, сферы кино, IT.

В 2025 году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти. Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом. В этом году ожидается участие свыше 2 тыс. человек из России и зарубежья.