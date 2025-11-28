На Урале врачи ошибочно признали женщину умершей

С медучреждения в пользу ее внучки взыскали почти 95 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Фельдшер в Екатеринбурге ошибочно признала умершей 83-летнюю пенсионерку, которую родственница нашла без движения на полу в квартире, признаки жизни обнаружили сотрудники ритуальной службы. Позднее женщина умерла в больнице, суд взыскал с медучреждения в пользу внучки почти 95 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"В пользу истицы с больницы взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей и расходы на погребение - 24 789 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 83-летнюю жительницу Екатеринбурга периодически навещала внучка. Когда она в очередной раз пришла в гости, бабушка дверь не открыла. Слесарь вскрыл квартиру, пенсионерку нашли лежащей на полу в ванной, приехавшая на вызов фельдшер ЦГБ №2 имени Миславского установила смерть пенсионерки. "Ночью сотрудники ритуальной службы приехали на вызов и во время подготовки тела к транспортировке, обнаружили признаки жизни. Бригада скорой помощи госпитализировала женщину в "Новую больницу", где она скончалась через несколько дней", - добавили в пресс-службе.

Внучка обратилась в суд о взыскании с больницы компенсации морального вреда в размере 900 тыс. рублей и возмещении расходов на погребение. Суд назначил экспертизу, которая показала, что прямой связи между действиями фельдшера и смертью женщины нет. Невыявление медиком признаков жизни пациентки повлекло за собой лишь отсроченную госпитализацию. Также было учтено, что внучка не проживала вместе с бабушкой, редко ее навещала и не оказывала финансовую помощь. В связи с этим иск к больнице был удовлетворен частично.