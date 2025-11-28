В аэропорту Сочи сняли ограничения

Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пять самолетов ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений, введенных в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.