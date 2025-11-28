В Москве некоторые пользователи сообщили о перебоях в работе WhatsApp

За сутки количество жалоб превысило 400

Редакция сайта ТАСС

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) наблюдается у некоторых пользователей в Москве. В мессенджере долго отправляются сообщения, убедился корреспондент ТАСС.

По данным портала Downdetector на 10:24 мск, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, за последний час пользователи пожаловались 90 раз, за сутки количество жалоб превысило 400.

В "Билайне" в связи с этим сообщили ТАСС, что сеть оператора работает штатно. "Перебои в работе иностранных мессенджеров могут быть связаны с действиями и ограничениями регуляторов", - предположили там. В МТС не стали комментировать перебои в работе мессенджера. В свою очередь в "Мегафоне" отметили, что их сеть работает стабильно. "Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет", - сообщили там.

"Мегафон" предположил, что сложности возникли из-за неполадок в самом сервисе, или из-за "иных внешних причин".