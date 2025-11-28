Стоимость "Зимнего яйца" Фаберже на аукционе может превысить $26 млн

Ювелирное изделие ранее находилось в коллекции российского императора Николая II

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. "Зимнее яйцо" Фаберже из коллекции российского императора Николая II может уйти с молотка на аукционе Christie's не менее чем за $26 млн. Об этом сообщил телеканал CBS.

Торги, согласно сообщению на сайте аукционного дома, пройдут 2 декабря в Лондоне.

Изделие было создано к Пасхе 1913 года для русской императорской семьи, его дизайн разработала молодой ювелир Альма Пиль, дочь одного из ведущих мастеров Карла Фаберже. Корпус "Зимнего яйца" выполнен из горного хрусталя и украшен резьбой, имитирующей морозные кристаллы. Изделие, украшенное более чем 4 тыс. бриллиантов, стоит на хрустальной подставке в виде тающего льда. Внутри яйца находится корзинка с букетом подснежников из кварца и жадеита. Император Николай II подарил ювелирное изделие матери Марии Федоровне.

После Октябрьской революции яйцо в 1920-е годы было куплено лондонским дилером за £450 и затем несколько раз переходило из рук в руки. Долгое время "Зимнее яйцо" считалось утерянным, пока не "всплыло" на аукционе Christie's в Женеве в 1994 году, где было продано за $5,587 млн, а в 2002 году на торгах в Нью-Йорке оно уже ушло с мировым рекордом за $9,58 млн. Издание Forbes ранее сообщало, что в этот раз яйцо на аукцион выставили наследники катарского шейха Сауда бен Мухаммеда Аль Тани, купившего его в 2002 году.

Петер Карл Фаберже унаследовал от отца ювелирную мастерскую в Санкт-Петербурге, при нем она стала получать заказы от императорской семьи. По заказу Александра III было создано первое из ювелирных пасхальных яиц, принесших семье наибольшую известность (яйца Фаберже). После революции 1917 года все фабрики и магазины Фаберже были национализированы. К тому времени в его мастерской было изготовлено 54 императорских пасхальных яйца и 17 яиц для частных заказчиков. Общее количество ювелирных изделий, созданных самим Фаберже и работавшими на него мастерами, превышает 150 тыс.

Значительная часть императорских пасхальных яиц Фаберже была продана за границу советскими властями в 1930-е годы. Сейчас самые крупные их коллекции выставлены в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге (открыт в 2013 году, 15 яиц, включая 11 императорских, выкупленных бизнесменом Виктором Вексельбергом у зарубежных коллекционеров) и в Оружейной палате в Москве (10).