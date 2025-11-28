В шорт-лист конкурса команд вузов "Знания" вошли 143 финалиста

Участникам предстоят очные выступления в вузах и защита проектов перед почетным жюри в рамках всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 143 финалистов из 58 регионов России вошли в шорт-лист всероссийского конкурса команд вузов общества "Знание". Об этом сообщает пресс-служба просветительской организации.

"Завершился отборочный этап всероссийского конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. По результатам экспертной оценки в шорт-лист вошло 143 финалиста: это 136 вузов и филиалов из 58 регионов России", - говорится в сообщении.

Теперь участникам предстоят очные выступления в вузах и защита проектов перед почетным жюри в рамках всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности. Всего на конкурс поступило 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России.

"Конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, который мы проводим совместно с Российским обществом "Знание" помог нам и нашему экспертному совету увидеть и оценить результаты деятельности команд за период 2023-2025 годов. Критерии для оценки заявок команд вузов были ориентированы на выявление условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах", - приводятся слова заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой.

Финалисты по шести основным номинациям распределились следующим образом: 25 - в номинации "Патриотическое воспитание и единство народов России"; 25 - "Медиа и творчество"; 25 - "Добровольчество и экология"; 23 - "Профориентационная работа и работа с выпускниками"; 20 - "Спорт и туризм"; 13 - "Молодые семьи и социальная сфера". Пятерку регионов - лидеров по количеству команд-финалистов составили Москва (19), Санкт-Петербург (8), Башкирия (7), Татарстан (6) и Волгоградская область (5).

"Этот конкурс позволил нам в очередной раз убедиться в том, что в российских вузах сформированы профессиональные команды, которые успешно ведут системную работу по ключевым направлениям молодежной политики. Конкурсанты - опытные управленцы, которые не ограничиваются формальными проектами. Они выстраивают новые модели работы, внедряют эффективные практики, меняют среду, берут на себя ответственность. Именно такие команды становятся драйверами изменений и формируют современную инфраструктуру молодежной политики", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Подведение итогов

В декабре 136 лучших команд по молодежной политике и воспитательной деятельности представят свои проекты в формате очных лекций на базе крупнейших российских вузов, а также выступят перед почетным жюри с презентацией конкурсных проектов. Подведение итогов и торжественная церемония награждения состоятся в рамках всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности. Конкурс команд вузов реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".