Муфтий рассказал о создании цифровой платформы для мусульман

Эта разработка позволит мусульманам со всего мира объединить свои цифровые ресурсы для укрепления просветительской работы и формирования единого подхода в религиозной сфере, сообщил Альбир Крганов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Созданная Всемирной исламской лигой единая цифровая платформа позволит мусульманам со всего мира объединить свои цифровые ресурсы для укрепления просветительской работы и формирования единого подхода в религиозной сфере. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов, представляющий российских мусульман на конференции лиги.

"Сегодня все используют гаджеты и другой софт, и исламский мир тоже должен не отставать. Еще несколько лет назад было принято решение выработать позицию по этому поводу, и я с радостью сообщаю, что это историческое событие состоялось. В благословенной Мекке был дан старт цифровой электронной платформе Всемирной исламской лиги, которая будет объединять в себе разные и направления: и толкования священных текстов, и очень беспокоящий мусульман вопрос времени намазов, вопросы закята, вопросы халяльного питания. Также будут собраны все исламские сообщества планеты, где бы они ни находились: университеты, фонды, религиозные организации - все это будет на данной платформе, и, заходя на нее, мусульманин сможет узнать все, что ему необходимо при посещении любой страны", - рассказал он.

По его словам, для российских мусульман сейчас "очень важно внимательно изучить функционал данного проекта". "В этой работе должна принять участие Болгарская исламская академия [в городе Болгар в Татарстане], другие учебные заведения в России, наши муфтияты. Они должны предоставить необходимые данные об исламе в России, о наших учебных заведениях и о наших ученых, потому что в ином случае может быть использована некорректная информация", - подчеркнул Крганов.

Он заметил, что у российских мусульман уже есть большие наработки в этой сфере. "Например, муфтият Татарстана провел большую работу по времени намаза, и у других учебных заведений есть чем поделиться. Думаю, это обогатит этот интересный проект и даст имиджевую возможность большему количеству мусульман мира узнать про Россию", - заключил глава ДСМР.