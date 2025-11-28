В Сочи задержали около 20 авиарейсов из-за действия ограничений

В течение дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Администрация аэропорта Сочи фиксирует задержку выполнения 18 рейсов более чем на два часа на фоне действовавших из соображений безопасности ограничений на полеты, сообщили журналистам в аэропорту.

"Задержаны вылеты (более 2-х часов) 18 рейсов. В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание", - говорится в официальном заявлении пресс-службы аэропорта.

Ограничения в Сочи были введены в 5:38 мск в пятницу, сняты в 10:29 мск. Росавиация уточняла, что в период действия ограничений на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли пять самолетов.