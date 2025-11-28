Bloomberg: сокращение помощи США привело к кризису в крупнейшем лагере беженцев

По информации агентства, из-за урезания американского финансирования десятки тысяч детей в Какуме лишились доступа к образованию, а медицинские учреждения остались без жизненно важных лекарств

Редакция сайта ТАСС

Лагерь беженцев в городе Какума © AP Photo/ Andrew Kasuku

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Сокращение финансовой помощи США привело к резкому ухудшению условий в одном из крупнейших в мире лагере беженцев в городе Какума. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, из-за урезания американского финансирования десятки тысяч детей в Какуме лишились доступа к образованию, а медицинские учреждения остались без жизненно важных лекарств. Представитель Всемирной продовольственной программы в Кении Бай Манкай Санко предупредил, что ситуация, вероятно, ухудшится в следующем году.

"Мы чувствуем, что нас бросили. Мы существуем, но это все безнадежно", - поделилась с Bloomberg беженка Клаудия Нкутинамагара. Согласно данным ООН, которые приводит агентство, отмена помощи матерям привела к тому, что случаи острого голодания младенцев выросли на 50%. Сокращение финансирования также сказалось на доступности школьного образования: количество учителей в школах снизилось на 40%, из-за чего около 20 тыс. детей были вынуждены бросить учебу. Международные НПО сообщают о росте случаев детских браков и домашнего насилия.

Агентство указывает, что администрация президента США Дональда Трампа сократила объем внешней помощи более чем вдвое. Эпидемиолог Брук Николс из американского Бостонского университета заключил, что решение Вашингтона закрыть агентство США по международному развитию (USAID), выделявшее миллиарды долларов для неправительственных организаций по всему миру, повлекло за собой смерть уже более 600 тыс. человек. Большинство из них - дети. Уточняется, что объем помощи Вашингтона в сфере здравоохранения, в частности, в сфере борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией, сократился на 34% и составил $7,5 млрд по состоянию на конец финансового года в сентябре. Помощь беженцам и продовольственная поддержка была сокращена на $7,7 млрд и составила $4,7 млрд.

Власти Кении опасаются, что кризис может привести к росту преступности среди молодежи. Комиссар по делам беженцев Кении Мерси Мвасару заявила, что детей легко привлечь в преступные группировки, включая террористические.

По данным агентства, аналогичная тяжелая ситуация на фоне сокращения помощи образовалась в Судане, Сомали и Южном Судане. Эксперты прогнозируют дальнейший рост острой нехватки продовольствия в наиболее уязвимых регионах, если Вашингтон сократит объемы гуманитарной помощи в 2026 году.