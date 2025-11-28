В Якутии предложили создать единого инфраструктурного оператора связи

Он мог бы обеспечивать строительство необходимой для федеральных операторов связи инфраструктуры

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Единого инфраструктурного оператора связи необходимо создать в Якутии. Он мог бы обеспечивать строительство необходимой для федеральных операторов связи инфраструктуры, с таким предложением на пленарном заседании форума "Цифровой алмаз" выступил вице-президент МТС Андрей Рего.

"Уже назрел вопрос в регионе о создании единого инфраструктурного оператора связи, который также как в [проекте строительства волоконно-оптической линии связи] "Синергия Арктики" мог бы обеспечить строительство необходимой инфраструктуры. Это антенно-мачтовые сооружения, подключения к линиям электропередачи. И [давал бы] возможность федеральным операторам связи, приходить на эти точки и обеспечивать связь", - сообщил вице-президент.

По его словам, компания МТС совместно с "Вымпелкомом" обследовали более 300 участков федеральных дорог "Вилюй" и "Колыма" в Якутии на предмет обеспечения их сотовой связью. При этом только пять участков автодороги "Вилюй" и один на автодороге "Колыма" соответствуют условиям для установки там базовых станций.

В 2025 году IV федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти.

Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом. В этом году ожидается участие свыше 2 тыс. человек из России и зарубежья.