Студенты колледжей креативных индустрий в РФ чаще всего выбирают медиадизайн

Проректор ИРПО Иоанн Клиндухов отметил, что среди дисциплин наибольший интерес вызывают "Введение в креативные индустрии" и "Предпринимательство в креативных индустриях"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Медиадизайн стал самым популярным направлением у студентов колледжей креативных индустрий, вошедших в проект Института развития профессионального образования (ИРПО). Об этом сообщил ТАСС проректор ИРПО, руководитель проекта Иоанн Клиндухов.

"Самым востребованным направлением стал медиадизайн, реализуемый на базе специальности "Дизайн" - по отраслям, и профессии "Графический дизайнер". Общее количество обучающихся, выбравших это направление, сейчас составляет более 2 500 студентов", - сказал он.

Клиндухов также рассказал, что среди дисциплин наибольший интерес вызывают "Введение в креативные индустрии" и "Предпринимательство в креативных индустриях".

"Первая дисциплина - обязательная для всех первокурсников. Она позволяет попробовать себя в проектах по каждому направлению и скорректировать профессиональную траекторию. Вторая - помогает сформировать понимание специфики коммерческой деятельности и развить необходимые гибкие навыки", - пояснил он.

Кроме того, для всех специальностей дополнительно создали блок дисциплин, направленных на развитие soft skills: "Введение в тайм-менеджмент в креативных индустриях", "Создание кросс-дисциплинарных проектов в креативных индустриях", "Психология эффективных коммуникаций в креативных индустриях". "Эти курсы расширяют и усиливают традиционные дисциплины "Индивидуальный проект" и "Психология общения", - уточнил Клиндухов.

Проект по созданию колледжей креативных индустрий реализуется с 2022 года по поручению президента России. Он направлен на подготовку специалистов для сферы креативных индустрий через включение соответствующих образовательных программ в систему среднего профобразования. Инициатором выступает Минпросвещения РФ, а оператором - Институт развития профессионального образования.